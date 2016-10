Spiegel Geschichte 02:25 bis 03:20 Dokumentation Amerika von oben Der Süden USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 59: Die Südstaaten sind bekannt für ihre Schönheit, ihre Gastfreundschaft und ihren Zauber, doch die Region ist auch die Heimat vieler Legenden und tiefer Konflikte, die die USA noch immer beeinflussen. Auf ihren Straßen wurden die Bürgerrechte erstritten, an ihren Küsten nahm der zerstörerischste Krieg der amerikanischen Geschichte seinen Anfang, und in ihrem Himmel begann die Geschichte der Luftfahrt, als zwei Brüder auf ihren warmen Winden das erste Flugzeug flogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 163 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 73 Min.