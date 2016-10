Spiegel Geschichte 22:55 bis 23:45 Dokumentation Japans Untergang USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als amerikanische Truppen im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner kämpfen, ist der britische Journalist William Courtenay mit dabei. Mit einer Kamera und mehreren Rollen Farbfilm begleitet der Kriegskorrespondent den amerikanischen General Douglas MacArthur und seine Männer an verschiedene Schauplätze dieses grausamen Krieges. Das einzigartige Filmdokument zeugt von der brutalen Realität der Kämpfe bis hin zu den Auswirkungen der Atombombenabwürfe auf Nagasaki und Hiroshima. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fall of Japan

