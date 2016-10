Spiegel Geschichte 06:40 bis 07:30 Dokumentation Pulverfass Ukraine F 2014 Stereo 16:9 Merken Seit Februar 2014 herrscht in der Ukraine ein offener Konflikt zwischen ukrainischen Nationalisten und pro-russischen Separatisten. Nachdem sich die Krim-Bevölkerung für einen Anschluss an Russland entschieden hat, scheint es jederzeit zum Bürgerkrieg kommen zu können. Die drei Journalisten Grégoire Deniaud, Vincent Nguyen und Hugo Van Offel wollen herausfinden, welche Hintergründe zu dieser Radikalisierung führen konnten und lernen dabei verschiedenste Facetten eines Landes im Umbruch kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pulverfass Ukraine

