RTL Crime 12:25 bis 13:15 Actionserie Das A-Team Wasserspiele USA 1983 Stereo 1. Staffel, Folge 10: Drei ehemalige Vietnam-Kämpfer haben ein Grundstück mit einem verlassenen Hotel darauf erworben. Sie ahnen nicht, dass sie dem Großgrundbesitzer Gaines ein Dorn im Auge sind, denn nur von ihrem Grundstück aus kann Gaines an eine gewinnträchtige Wasserader gelangen. Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Alan Fudge (Frank Gaines - Land Developer) Jim Knaub (Jamie) Originaltitel: The A-Team Regie: Stanley Ellis Drehbuch: Sidney Ellis, Jo Swerling jr. Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6