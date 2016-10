RTL Crime 06:45 bis 07:00 Dokumentation Serial Killers Charles Manson D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Manson und seine "Family" lebten auf einer Ranch, wo sie Sexorgien feierten. Er führte seine Sekte und gab den Tagesablauf und den Lebensstil vor. Das Lied "Helter Skelter" der Beatles missinterpretierte Manson und war von einem bevorstehenden Rassenkampf überzeugt. Mehrere Morde wurden von Manson in Auftrag gegeben. Bei einer Razzia wegen schwerem Diebstahls und Brandstiftung, wurden Manson und seine "Family" festgenommen - daraufhin wurden sie durch Zeugenaussagen mit den Morden in Verbindung gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16

