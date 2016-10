Junior 14:50 bis 15:00 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat den Grizzly zum Lachen gebracht? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Der Grizzly wäre beinahe an seinem Lachen erstickt. Ausgerechnet er, der gerade den Lachdoma-Wettbewerb gewonnen hat, weil er als einziger beim Kitzeln ernst geblieben ist. Schuld daran soll ein Brief sein mit einem gar nicht witzigen Witz. Und ausgerechnet heute muss Sherlock Yack auf die Hilfe von Hermione verzichten, die ihren freien Tag hat und dden Heißsporn Känguru als Ersatz geschickt hat. Aber der Detektiv ist sicher, dass der Täter unter den anderen Teilnehmern an dem Wettbewerb zu finden ist. Wer war es: der Papagei, der Pavian oder Gorilla? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory