Junior 10:45 bis 11:00 Trickserie Zoe Kezako Stars und Sternchen F 2003 Stereo Merken Dingsdas größter Traum scheint in Erfüllung zu gehen: Sie bekommt eine Rolle in einem Hollywoodfilm angeboten. Doch Zoé kann nicht akzeptieren, dass Dingsda sie im Stich lässt, nur um berühmt zu werden. Zoé wäre nicht Zoé, wenn sie nicht alles versuchen würde, um Dingsda an ihrer Abreise zu hindern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zoé Kézako