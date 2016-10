Junior 08:50 bis 09:10 Trickserie Heidi Das Versprechen J, D 1972-1975 Stereo 16:9 Merken Fräulein Rottenmeier entdeckt die Katzen, die Heidi heimlich ins Haus geschmuggelt hat. Zur Strafe wird sie in den Keller gesperrt und Sebastian erhält den Auftrag, die Tiere loszuwerden. Clara und Rudi kommen Heidi zur Hilfe. Da Sebastian es nicht übers Herz gebracht hat, die Kätzchen im Fluss zu ertränken, können sie Rudi übergeben werden, der von nun an auf sie aufpasst. Dete sagt Heidi endlich die Wahrheit und erklärt ihr, dass sie für immer in Frankfurt leben soll. Doch um Fräulein Rottenmeier zu gefallen, müsste sie ihre alten Gewohnheiten aufgeben und lernen sich anzupassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Isao Takahata Drehbuch: Marty Murphy Kamera: Kei Kuroki Musik: Gert Wilden Jr., Christian Bruhn

