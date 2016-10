Junior 06:50 bis 06:55 Trickserie Barbapapa Das Pferderennen F, J 1973 Stereo Merken Die Familie Barbapapa schaut sich eine Pferdezucht an. Barbakus verwandelt sich in ein Pferd und reitet mit Barbawum aus. Zufällig geraten sie in ein Pferderennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les barbapapa

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 328 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 88 Min.