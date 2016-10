Als Lenas Vater 1945 während der Flucht vor den Russen ums Leben kommt, hinterlässt er ihr sein Notizbuch voll mit geheimen Bauplänen für Fernsehgeräte - und einen Namen: Sattler. An den solle sie sich wenden, der werde ihr weiterhelfen, er schulde ihm viel Geld. Lena strandet mit ihrer schwerkranken Mutter Hilde und ihrer jüngeren Schwester Betty in einem kleinen Kaff nahe Fürth. Ein Gedanke hält Lena in dieser schweren Zeit aufrecht: Sattler finden. Aber der ist nicht aufzufinden. In der nahe gelgegenen Stadt macht Lena eine Bekanntschaft, die ihr Leben für immer verändert. Sie lernt einen jungen Mann kennen, Vertreter für Radiobausätze, der sich als Hans Sattler entpuppt. In Google-Kalender eintragen