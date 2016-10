Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel In der letzten Runde D 1998-1999 Stereo 16:9 Merken Quirins Freund Jaco stürzt mit dem Motorrad. Die Verletzung ist nur leicht, aber Jaco kann am Wettrennen, für das er ein dringend benötigtes Startgeld bekommen sollte, nicht teilnehmen. Quirin springt für ihn ein und trainiert für das Rennen. Bürgermeister Bogner hat sich in den Kopf gesetzt, ein Volkstheaterstück zu schreiben. Quirin soll den "Wildschütz" spielen, weigert sich aber beharrlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller