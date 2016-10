Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Die Schlacht um Matok USA 1995 Merken Auf Babylon 5 erscheint eine Delegation der Erdstreitkräfte, um ein Gespräch mit Captain Sheridan, Garibaldi und Ivanova zu führen. Die drei erfahren von den Plänen der 356. Division: Auf dem Planeten Akdor soll ein Rebellenaufstand niedergeschlagen werden; anschließend will die Erd-Armee die legendäre Festung Matok zurückerobern. Auf der Raumstation sorgen die 25.000 Soldaten und Soldatinnen für reichlich Aufregung - doch dann müssen sie in die Schlacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Jim Johnston Drehbuch: J. Michael Straczynski, Lawrence G. DiTillio Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12