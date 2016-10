kabel eins 02:55 bis 04:55 Horrorfilm Dreamcatcher USA, AUS 2003 Nach dem Buch von Stephen King 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jonesy, Henry, Pete und Beaver haben in ihrer Kindheit eine ehrenhafte Tat vollbracht, als sie den behinderten Duddits vor Angriffen seiner Schulkameraden verteidigt haben. Seitdem sind sie mit einer unbeschreiblichen Macht ausgestattet. Wie jedes Jahr verbringen die Freunde ein Wochenende zusammen, doch dieses Mal ist etwas anders. In der Umgebung der Hütte im Wald passieren merkwürdige Dinge In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Col. Abraham Curtis) Thomas Jane (Henry) Jason Lee (Beaver) Damian Lewis (Jonesy) Timothy Olyphant (Pete) Tom Sizemore (Owen) Donnie Wahlberg (Duddits) Originaltitel: Dreamcatcher Regie: Lawrence Kasdan Drehbuch: Lawrence Kasdan, William Goldman Kamera: John Seale Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16