kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Renitenter Raser D 2016 16:9 HDTV Merken Morgens 8 Uhr auf der A 10 bei Berlin: Steffen Pobbe und Meinhard Steinicke von der Polizei Calau starten im Provida Fahrzeug ihre Jagd auf Raser und Drängler. Kaum auf der Autobahn, schon zieht ein Raser an den Beamten vorbei. Und: In Hessens Hauptstadt Wiesbaden legen die Fahrkartenkontrolleure Eric und Hans Ticketsündern das Handwerk. Mittlerweile können die beiden alle Ausreden auswendig und erkennen eihre Pappenheimer fast schon im Schlaf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter