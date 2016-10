kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Hoffmann gegen den Rest der Welt: Südafrika D 2016 16:9 HDTV Merken Unser Chefkoch Dirk Hoffmann guckt gern in die Kochtöpfe fremder Kulturen. Dazu muss er nicht in die Ferne schweifen, denn in Deutschland leben viele Menschen anderer Nationen. Eine ist die Südafrikanerin Tentie. Sie fordert Herrn Hoffmann zum Duell. Die Aufgabe heißt: Hackbraten. Typisch rheinisch mit Kartoffelpüree und Zwiebelsauce gegen das südafrikanische Bobotie mit gestockter Eimasse, Reis und Chutney. Über Sieg oder Niederlage entscheidet am Ende eine internationale Jury In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich