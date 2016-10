kabel eins 12:20 bis 13:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Vektor USA 2005 Dolby Digital Merken In L.A. erkranken immer mehr Einwohner an der Spanischen Grippe, obwohl der Erreger dieser Krankheit vor Jahren ausgestorben ist. Das FBI vermutet, dass es sich um einen biologischen Terroranschlag handelt. Charlie versucht, zu berechnen, wo die Seuche ihren Ursprungsort hat. Die Spur führt in ein Gen-Labor In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) CCH Pounder (Lt. Havercamp) Originaltitel: Numb3rs Regie: David Von Ancken Drehbuch: Jeff Vlaming Kamera: Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12