kabel eins 10:35 bis 11:30 Krimiserie Castle Der tote Spion USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Spionage-Fall, der eigentlich nichts mit Spionage zu tun hat, gibt es Tote. Nun hat das Team also doch etwas zu tun In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Detective Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12