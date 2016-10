kabel eins 08:45 bis 09:40 Krimiserie Navy CIS Sprung in den Tod USA 2003 16:9 HDTV Merken Der Marine-Fallschirmjäger Larry Fuentes stirbt bei einem Übungssprung. Gibbs und sein Team stellen fest, dass der Fallschirm manipuliert wurde und sich deshalb nicht öffnete - es handelt sich also um Mord. Die Ermittler verhören Fuentes Kameraden, jedoch bringt sie die Befragung nicht weiter. In Corporal Ramseys Spind werden schließlich belastende Beweise entdeckt, doch Ramsey beteuert seine Unschuld In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Patrick Labyorteaux (Lt. Bud Roberts) Chaney Kley (Corporal Paul Brinkman) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Alan J. Levi Drehbuch: Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

