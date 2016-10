TLC 22:05 bis 23:05 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Ins Netz gegangen D 2016 Merken Chanin Starbuck hat gerade eine Scheidung hinter sich und will jetzt das Beste aus ihrer neu gewonnenen Freiheit machen. Sie drückt wieder die Schulbank und sucht auf Internetplattformen nach einer neuen Partnerschaft. Das Leben scheint sich gut für die junge Frau zu entwickeln, bis sie eines Tages beim Heimkommen eine böse Überraschung erlebt: Ihr Haus wurde völlig verwüstet! Obwohl Chanin alles tut, um die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, wiederholen sich die Einbrüche. Inzwischen ist sie sicher, dass ihr Haus ganz gezielt verwüstet wird, und zwar von einem ihrer neuen Online-Dates. Leider soll Chanin Recht behalten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare

