TLC 20:40 bis 21:10 Dokusoap Style Surprise Emily USA 2015 Aushilfslehrerin Emily mag Pailletten, Bling-Bling, kräftige Farben und Girlie-Klamotten. Die 33-Jährige möchte jünger wirken und vor allem nicht langweilig sein - deshalb läuft sie wie eine Glitzerfee herum. Auch Accessoires wie funkelnde Herzen, Sonnenbrillen-Ketten oder Blitz-Ohrringe gehören immer dazu. Ehemann Justin liebt seine Frau so wie sie ist, hält ihren Style aber dennoch für übertrieben. Und auch Emily merkt zuweilen, dass ihr der Look beruflich wie privat im Weg steht. Jetzt hofft sie, dass Mode-Expertin Stacy ihr helfen kann, Kleidung zu finden, die zu ihrem Alter passt und trotzdem Pfeffer hat. Originaltitel: Love, Lust or Run