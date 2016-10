TLC 16:30 bis 17:00 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger USA 2012 Merken "Koffer-Jäger" Mark Meyer hat gerade in Louisiana für 150 Dollar einen rostigen Ventilator ersteigert. Das Ganze war ein Missgeschick. Der Schnäppchenjäger wollte eigentlich auf einen ganz anderen Gegenstand bieten. So ein Lapsus unterläuft mitunter auch echten Profis. Dumm ist nur, dass sich am Ende auch Marks zweites vermeintliches Highlight als Niete entpuppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles