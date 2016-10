TLC 04:30 bis 05:10 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Fatale Begierde USA, D 2015 Merken Nach zwei unglücklichen Beziehungen beschließt Jodi Arias ihr Leben und ihren Look gründlich zu verändern: Sie zieht nach Kalifornien, findet einen guten Job und leistet sich eine Brustvergrößerung. Schnell verwandelt sich die schüchterne 23-Jährige in eine blonde Sexbombe, der die Männer zu Füßen liegen. Doch Jodi wünscht sich einen Ehemann - und glaubt ihn in dem aufstrebenden Manager Travis Alexander gefunden zu haben. Auch Travis ist von der attraktiven Jodi begeistert und beginnt eine heiße Affäre. Da er aber Mormone ist, will Travis nur eine Frau heiraten, mit der er keinen vorehelichen Sex hatte. - Eine Entscheidung, die ein mörderisches Ende haben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins