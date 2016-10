TLC 03:00 bis 03:45 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Brookey und Christine USA 2014 Merken Brookey Lee West kommt aus einem schlechten Elternhaus: Ihre alkohol- und drogensüchtige Mutter Christine saß wegen versuchten Mordes jahrelang im Gefängnis. Ihr gewalttätiger Vater Leroy ist Anhänger eines Satanskults. Brookey und ihr Bruder verbrachten die besten Tage ihrer Kindheit im Heim, mussten dann aber zu ihren Eltern zurück. Doch Brookey und Christine verbindet eine Art Hassliebe: Als den beiden Frauen das Geld ausgeht, fangen sie an zu stehlen. Brookey versucht schließlich, ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken. Und alles scheint gut zu gehen - bis die Leiche ihrer Mutter in einer Mülltonne entdeckt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karen Dadey (Brookey Lee West) Sonia Debreczeni (Christine Smith (Middle Age)) Julie Ann Garvey (Susan Gilmore) Pete Garvey (David Gilmore) Jesse Robinson (Property Manager) Originaltitel: Evil Kin

