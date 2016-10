TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Am Siedepunkt USA 2012 Merken Lehrling Billy DeCola hat keine Lust mehr, sich dauernd von Ami James zurechtweisen zu lassen. Schließlich ist Ami nicht nur sein Boss, sondern eigentlich auch sein bester Freund. Doch diese Freundschaft bröckelt zusehends. Als ihn Ami vor der gesamten Tattoo-Mannschaft zusammenstaucht, eskaliert die Situation. Auch Robear hat schlechte Laune - ein Umstand, den seine Kollegen auf sein Singledasein schieben und dem sie zügig abhelfen wollen: Jessica und Megan beschließen, Robear zu verkuppeln und erstellen ein Online-Profil. Da sich jede Menge mehr oder minder attraktive Männer melden, wird schließlich ein Speed-Dating organisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink