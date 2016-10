TLC 14:40 bis 15:05 Dokusoap Style Surprise Tori USA 2015 Merken Tori aus Pennsylvania hat einen sehr eigenwilligen Stil: viktorianisch mit Technik-Accessoires, gemischt mit Steampunk und einem Touch Magie. Die 20-Jährige mag auch wallende Gewänder à la Bohème und sieht sich selbst als Leinwand, die sie für den Tag bemalt. Da man einen derart exzentrischen Look in Pennsylvania nicht gewöhnt ist, wird Tori oft angestarrt. Und das hat auch Nachteile. Die junge Frau studiert Kunst und sucht einen Weg, um sich in der Szene zu etablieren. Da sie oft nach ihrem bizarren Aussehen beurteilt wird, sind die Chancen, an gute Galerien zu kommen, gering. Stacy London soll jetzt helfen, einen passenderen Look zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run