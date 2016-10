TLC 06:40 bis 07:05 Dokusoap Die Brautjungfern - Streit ums Kleid Manch schöne Idee ist ein Desaster USA 2012 Merken Helena bereitet ihre Country-Hochzeit vor und möchte ihr Gefolge, inklusive Brautmutter, passend zum Thema einkleiden. Das bedeutet für Helena: acht unterschiedliche Vintage-Kleider, die überhaupt nicht zueinander passen. Verkaufsberaterin Lori befürchtet ein heilloses Styling-Durcheinander und versucht, die Braut modisch zu beeinflussen. Allicia hat andere Sorgen: Sie heiratet in zehn Tagen und muss bei der finalen Anprobe ihrer Brautjungfern feststellen, dass die Outfits gar nicht passen. Einer Ohnmacht nahe, fleht sie Lori an, das Unmögliche möglich zu machen und alle Kleider binnen einer Woche zu ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Bridesmaids

