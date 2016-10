N24 Doku 04:50 bis 05:35 Dokumentation Mayday - Testflug in den Tod CDN 2014 Merken Ein Flugzeug soll im Zuge eines gewöhnlichen Testflugs von Frankreich zurück nach Neuseeland fliegen. Obwohl die Flugtüchtigkeit der Maschine festzustehen scheint, verlieren die Piloten plötzlich die Kontrolle und stürzen mit der Flugzeugnase voran ins Meer. Wer oder was hatte versagt: Mensch oder Technik? Was machte den Flieger so unberechenbar? Die Ermittler der französischen Flugunfalluntersuchung gehen diesen Fragen auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

