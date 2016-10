kabel1 classics 21:40 bis 23:10 Horrorfilm Land of the Dead USA, CDN, F 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zombies, soweit das Auge reicht: Vor drei Jahren haben die menschenfressenden Untoten die Herrschaft über die Welt übernommen. Die letzten Menschen leben in einer verbarrikadierten Stadt, in der inzwischen anarchistische Zustände herrschen. Die breite Masse fristet ihr Dasein in Ghettos und muss immer wieder in Zombiegebiete ausschwärmen, um Essbares zu finden. Doch damit nicht genug: Die intelligenten Monster planen einen Sturm auf die Stadt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Riley) Dennis Hopper (Kaufman) John Leguizamo (Cholo) Asia Argento (Slack) Robert Joy (Charlie) Eugene Clark (Big Daddy) Joanne Boland (Pretty Boy) Originaltitel: Land of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Miroslaw Baszak Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 18