kabel1 classics 18:55 bis 19:20 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Kampf um den Mann USA 1991 Merken Mrs. Rossini wohnt für ein paar Tage in Angelas Haus und lernt dabei Monas neuen Freund Clifford kennen. Dieser tauscht bald darauf heiße Küsse mit der Italienerin aus. Tony beobachtet die beiden. Er petzt, und es kommt zum Eklat. Nachdem der smarte Arzt seine beiden Frauen wieder um den kleinen Finger gewickelt hat, tragen Mona und Mrs. Rossini einen erbarmungslosen Kampf um die Gunst des Mannes aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Charles Frank (Clifford) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Dawn Aldredge, Mona Marshall Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft