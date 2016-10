kabel1 classics 16:40 bis 18:30 Thriller Der Schrecken der Medusa GB, F 1978 Nach einem Roman von Peter van Greenaway 16:9 20 40 60 80 100 Merken Richard Burton und die Macht der Gedanken: Als der Schriftsteller John Morlar in seiner Londoner Wohnung erschlagen aufgefunden wird, gilt er zwar als klinisch tot, doch man stellt noch abnormale Gehirnaktivitäten bei ihm fest. Daraufhin übernimmt der Inspektor Brunel die Ermittlungen und stößt dabei auf Morlars Psychiaterin Dr. Zonfeld, die ihm von dessen tödlicher Gedankenkraft erzählt: Morlars noch lebendes Gehirn plant, die Westminster-Abbey zum Einsturz zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (John Morlar) Lino Ventura (Inspektor Brunel) Lee Remick (Dr. Zonfeld) Harry Andrews (Kriminalassistent) Marie-Christine Barrault (Patricia Morlar) Michael Hordern (Atropos) Gordon Jackson (Dr. Johnson) Originaltitel: The Medusa Touch Regie: Jack Gold Drehbuch: John Briley Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Michael J. Lewis