kabel1 classics 11:25 bis 13:10 Actionfilm Der Supercop I, E, USA 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Terence Hill unterhält als Cop mit Superkräften: Dummerweise gerät der Polizist Dave Speed während eines Einsatzes zu nah an ein Militärgebiet - und den Atombomben-Test, der just dann dort stattfindet. Dave überlebt - und entdeckt an sich auf einmal übermenschliche Kräfte. Mit diesen ist er unbesiegbar und bestens ausgestattet, um die Mörder seines Partners zu suchen. Die Sache hat nur einen Haken: Sobald er die Farbe Rot sieht, lassen seine Kräfte nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Dave Speed) Ernest Borgnine (Willy Dunlop) Joanne Dru (Rosy Labouche) Marc Lawrence (Torpedo) Julie Gordon (Evelyn) Lee Sandman (McEnroy) Salvatore Borghese (Paradise Alley) Originaltitel: Poliziotto superpiù Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Robert Brodie Booth, Sabatino Ciuffini, Sergio Corbucci Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Carmelo La Bionda, Michelangelo La Bionda Altersempfehlung: ab 6