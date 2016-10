Silverline 18:15 bis 20:15 Krimi Sympathy for Mr. Vengeance COR 2002 20 40 60 80 100 Merken Der taubstumme Ryu hat nur ein Ziel vor Augen: Er will seiner schwerkranken Schwester eine Nierentransplantation ermöglichen. Doch er muß einsehen, daß er dies auf legale Weise nicht erreichen wird. Ein Deal mit einer kriminellen Bande von Organhändlern soll das Leben seiner Schwester retten, aber die Gangster haben nur ihre eigenen Interessen im Sinn und stehlen ihm sein Geld. Als letzten verzweifelten Schritt plant er eine Kindesentführung. Doch dies erweist sich für ihn als ein weiterer, äußerst fataler Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kang-ho Song (Park Dong-jin) Ha-kyun Shin (Ryu) Bo-bae Han (Yu-sun) Se-dong Kim (Le chef) Dae-yeon Lee (Choe) Doona Bae (Cha Yeong-mi) Ji-Eun Lim (Ryu's Sister) Originaltitel: Boksuneun naui geot Regie: Chan-wook Park Drehbuch: Jae-sun Lee, Jong-Yong Lee, Mu-yeong Lee, Chan-wook Park Kamera: Byeong-il Kim Musik: Hyun-Jin Pae, Hyeon-jin Baek, Yeong-gyu Jang, Byung-hoon Lee Altersempfehlung: ab 16