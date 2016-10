Silverline 12:55 bis 14:25 Actionfilm Sector 7 COR 2011 20 40 60 80 100 Merken Schauplatz dieses Monstermovies ist eine einsame Tiefsee-Bohrinsel in Sector 7, einem Areal auf offener See südlich vor Korea. Kurz vor der Aufgabe der Bohrungen wagt die Managerin der Insel einen letzten Versuch, Öl aus der Tiefsee zu fördern. Doch anstelle von Öl findet die Crew etwas anderes. Etwas, das 2.500 m unter dem Meeresspiegel nur darauf gewartet hat, loszuschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ji-won Ha (Cha / Hae-jun) Sung-kee Ahn (Lee Jeong-man) Ji-ho Oh (Kim / Dong-soo) Cheol-min Park (Do Sang-goo) Sae-Byeok Song (Go Jong-yoon) Jeong-hak Park (Captain Hwang In-hyeok) Ye-ryeon Cha (Park Hyeon-jeong) Originaltitel: 7 gwanggu Regie: Ji-hoon Kim Drehbuch: JK Youn Kamera: Lee Doo-man Altersempfehlung: ab 16