Silverline 10:00 bis 11:30 Thriller Order of Chaos USA 2010 Der bekennende Workaholic John ist die rechte Hand und das Schoßhündchen von Miss Craig, welche eine renommierte Steuerrechtskanzlei führt, die sich nur um die großen Fische """"kümmert."""" John erträgt all ihre täglichen Erniedrigungen ohne jegliche Gegenwehr. Auch privat hat er nicht """"die Hosen an"""", sondern lässt sich von seiner Verlobten Jennifer drangsalieren. Doch die Dinge ändern sich: Rick ist der Neue in der Kanzlei und er ist ein Alpha-Tier, das sofort die Kontrolle übernimmt. Redegewandt und ungeheuer selbstsicher spielt er alle an die Wand. Er ermutigt John sich nicht länger von allen terrorisieren zu lassen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Zu spät erkennt John, dass sein neuer """"Freund"""" eigentlich ganz eigene, sehr finstere Pläne verfolgt. Schauspieler: Rhys Coiro (John) Milo Ventimiglia (Rick) Samantha Mathis (Jennifer) Mimi Rogers (Mrs. Craig) Susan Ward (Tara) Maggie Kiley (Stephanie) Anna Campbell (Kelli) Originaltitel: Order of Chaos Regie: Vince Vieluf Drehbuch: Vince Vieluf Musik: Wich Altersempfehlung: ab 16