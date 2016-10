SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 164 D 2009 2016-10-14 13:15 16:9 Merken Christian und Alisa arbeiten angestrengt an der von ihnen angestrebten Umstrukturierung von Castellhoff Optik. In Oskars Auftrag versucht Bernhardt, die Pläne zu durchkreuzen, indem er Unruhe in der Belegschaft stiftet. Lassen sich die Mitarbeiter von ihm sabotieren? Bei Conny sorgt Bernhardts plötzlicher Tatendrang für Freude. Endlich scheint er seinen Lebensmut wiedergefunden zu haben! Sie ahnt nicht, wer tatsächlich dahinter steckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Petsch, Petra Wiemers Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer