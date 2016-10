SAT.1 Emotions 16:50 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 785 D 2011 16:9 Merken Nina schwebt nach dem Kuss mit Luca auf Wolke sieben. Am nächsten Tag will sie ihr Glück mit Anna und Tom teilen. Die beiden freuen sich für sie und wollen ihr helfen, einen Neuanfang zu starten. Nina erzählt Anna, dass sie sich heute Abend mit Stefan treffen und ihm die ganze Wahrheit über sich gestehen will. Doch ob das wirklich eine so gute Idee ist, bleibt abzuwarten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Heike Jonca (Susanne Polauke) Franziska Matthus (Natascha Broda) Maja Maneiro (Paloma Greco) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Aglef Püschel Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann