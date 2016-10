SAT.1 Emotions 14:50 bis 15:15 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 32 D 2005 2016-10-14 09:25 16:9 Merken Lisa bleibt trotz der Entlassung ihres Vaters und seiner Geldsorgen bei ihrer Entscheidung, die Ohrringe Herrn Blum zurückzugeben. Außerdem gesteht sie David, dass Blum sie dazu bringen wollte, ihn als Hauptstofflieferanten von "Kerima" vorzuschlagen. Er macht Lisa Vorwürfe und erklärt, er werde die Sache in Ordnung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Andreas Morell