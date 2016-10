SAT.1 Emotions 12:35 bis 13:15 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 161 D 2009 16:9 Merken Jonas lässt sich von Alisa nicht von seinen Absichten in Bezug auf Dana abbringen. Er ist weiterhin fest entschlossen, ihr eine gemeinsame Flucht aus Schönroda vorzuschlagen. Doch was wird Dana selbst zu Jonas' verrückter Idee sagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Olaf Götz, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Sönke Hansen Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer