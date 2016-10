SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:35 Historienfilm Die Säulen der Erde (2) D, CDN 2010 Nach dem Roman von Ken Follett 2016-10-15 12:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwar sind indessen die Fundamente für die neue Kirche gelegt, doch Philips Feinde legen ihm im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg. Der Steinbruch, dessen Nutzung dem Kloster für den Kirchenbau in Kingsbridge vom König versprochen wurde, wird auf Anraten des missgünstigen Bischofs Waleran von dem brutalen Adelssohn William Hamleigh besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McShane (Waleran Bigod) Rufus Sewell (Tom Builder) Matthew Macfadyen (Philip) Eddie Redmayne (Jack) Hayley Atwell (Aliena) Natalia Wörner (Ellen) Donald Sutherland (Bartholomäus von Shiring) Originaltitel: The Pillars of the Earth (2) Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: John Pielmeier Kamera: Attila Szalay Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 12