SAT.1 Gold 14:30 bis 15:20 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Auf Kandidatensuche USA 1993 2016-10-14 10:20 Merken Die Kinder von Dr. Quinn finden es sei höchste Zeit, dass ihre Mama heiratet und machen sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Nachdem er einen Kunden mit einem Rasiermesser verletzt hatte und dieser an einer Blutvergiftung starb, ertränkt der Friseur Jake nun seinen Frust in Hochprozentigem. Das bringt ihn mit einer schweren Alkoholvergiftung direkt in die Hände der Ärztin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela 'Mike' Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Guy Boyd (Loren Bray) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Toni Perling Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12