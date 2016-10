SAT.1 Gold 12:45 bis 13:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die dramatische Erbschaft USA 1988 Merken Jessica und Dr. Seth Hazlitt möchten Tillie besuchen, eine gemeinsame Freundin. Doch als sie ankommen, ist die 90-Jährige tot. Tillie hat Jessica als Testamentsvollstreckerin eingesetzt. Dies erweist sich als schwierige Angelegenheit: Bald nach dem Tod kommen Gerüchte auf, dass im Haus der Verstorbenen ein wertvoller Schatz versteckt sei. Wenig später wird der Erbe des Mobiliars tot aufgefunden. Jessica macht sich daran, den Mord aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Julie Adams (Eve Simpson) Brian Bedford (Alastair Andrews) Tom Bosley (Amos Tupper) Barbara Cason (Emily Goshen) David Clennon (Wilton Tibbles) Shea Farrell (Kevin Tibbles) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6