Hessen 00:00 bis 01:30 Dokumentation Homs - ein zerstörter Traum Eine Dokumentation von Talal Derki SYR, D 2013 2016-10-16 01:30 Im März 2011 erreicht die arabische Rebellion Syrien. Die ersten Demonstrationen gegen das diktatorische Regime von Baschar al-Assad finden in Homs, der drittgrößten Stadt Syriens, statt. In seinem Dokumentarfilm "Homs - ein zerstörter Traum" schildert der junge syrische Filmemacher und Journalist Talal Derki die Geschichte des dramatischen Kampfes einer Gruppe junger Männer gegen das Regime von Baschar al-Assad, gedreht von 2011 bis zum Sommer 2013. Talal Derki hat diesen verzweifelten Kampf über mehr als zwei Jahre bis April 2013 beobachtet. Sein Film zeigt in beeindruckender Weise, wie aus jungen, pazifistisch gesinnten und säkularen Demonstranten kompromisslose, gottgläubige Kämpfer werden. Originaltitel: The Return to Homs Regie: Talal Derki Drehbuch: Talal Derki Kamera: Ossama al Homsi, Talal Derki, Kahtan Hassoun, Orwa Nyrabia