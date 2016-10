Hessen 18:50 bis 19:15 Ratgeber service: gesundheit Tipps für Ihre Gesundheit Patientensicherheit - Ihr gutes Recht als Patient D 2016 2016-10-13 04:05 HDTV Live TV Merken Fast jeder Patient hat Angst, wenn er zur Behandlung in ein Krankenhaus muss. Man hört ja so viel von Keimen, falschen Medikamenten und vergessenen Scheren im Bauch. Welche Verbesserungen gibt es in Kliniken - für mehr Patientensicherheit? Seit dem 1. Oktober hat zudem jeder Patient einen Anspruch auf einen sogenannten bundeseinheitlichen Medikamentenplan, wenn Sie mindestens drei Medikamente gleichzeitig einnehmen müssen. Ausstellender Arzt für diesen Plan ist der Hausarzt. Großer Vorteil: Ihre behandelnden Ärzte sehen aktuell auf einen Blick, welche Medikamente Sie einnehmen und wo eventuell Neben- oder Wechselwirkungen auftreten können. Außerdem Immer häufiger bekommen wir beim Arzt sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, angeboten, beispielsweise die Messung des Augeninnendrucks. Zahlen müssen wir die Leistungen aus der eigenen Tasche, doch sind die Untersuchungen auch wirklich sinnvoll? "Service: Gesundheit" berichtet über die Fortschritte zum Thema Patientensicherheit, klärt, welche Individuellen Gesundheits-Leistungen wirklich sinnvoll sind und wie ein Medikamentenplan aussehen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: gesundheit