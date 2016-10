Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Alles was Recht ist D 2008 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie bei einer Urteilsverkündung für einen Eklat gesorgt hat, wird die eigenwillige Richterin Lena Kalbach vom Landgericht Frankfurt ausgerechnet in ihre Heimatstadt Fulda strafversetzt. Lenas erwachsene Tochter Nike, die in Fulda als Staatsanwältin Karriere macht, ist über das plötzliche Auftauchen ihrer Mutter alles andere als begeistert - könnten die zwei Frauen gegensätzlicher doch kaum sein. Tatsächlich dauert es nicht lange, bis die Alt-68erin Lena das geordnete Familienleben ihrer konservativen Tochter gehörig durcheinanderbringt. Aber auch am Gericht der verschlafenen Provinzstadt sorgt Lena für einigen Wirbel - und als sie bei einem heiklen Fall auch noch den gerissenen Anwalt Teddy Klein wiedertrifft, dem sie ihre Strafversetzung zu verdanken hat, läuft die gewitzte Richterin zu wahrer Hochform auf ... - "Alles was recht ist" ist ein humorvoller Familienfilm. In den Hauptrollen sind Michaela May und Fritz Karl zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Dr. Lena Kalbach) Fritz Karl (Teddy Klein) Anna Schudt (Dr. Nike Reichert) Oliver Breite (Johannes Reichert) Helmfried von Lüttichau (Dr. Kästle) Vadim Glowna (Dr. Jobst Grübel) Joy Maria Bai (Narantuya) Originaltitel: Alles was recht ist Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Sebastian Andrae, Hermann Kirchmann Kamera: Carl-F. Koschnick Musik: Konstantin Wecker, Marcel Barsotti, Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 6