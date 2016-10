Hessen 08:25 bis 09:05 Magazin Brisant Schnellkochtopf in der Küche explodiert: Junge Frau muss schwerverletzt ins Krankenhaus / Als Flüchtende kommen sie nach Deutschland: Als junge Mädchen wurde sie zwangsverheiratet / Koalition will Kinderehen verbieten / Neues Album und große Welttournee 2017: Depeche Mode sind zurück / Neue Pilgerstätte für Pierre-Brice-Fans: Witwe des Schauspielers lässt Gedenkstein setzen / Herzogin Kate als Geheimwaffe der Briten: Um Europa mit dem Brexit zu versöhnen? D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kamilla Senjo Originaltitel: Brisant

