Huile de palme et santé: nouvelles inquiétudes

Détestée des écologistes, adulée par l'industrie agroalimentaire, l'huile de palme fait à nouveau parler d'elle. Cette huile hyper rentable aux qualités industrielles indéniables la rend omniprésente dans notre alimentation : on ne peut l'éviter. On croyait tout savoir sur son taux d'acides gras saturés. On la savait responsable de déforestations massives en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais ce n'est pas tout : l'huile de palme raffinée contient des contaminants cancérigènes et génotoxiques. Un secret bien gardé par l'industrie jusqu'à ce que l'EFSA, l'autorité de sécurité alimentaire européenne, sorte un rapport en mai dernier alertant de la présence de ces contaminants, plus particulièrement dans les aliments destinés aux bébés et aux enfants.