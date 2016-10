MDR 21:00 bis 21:45 Magazin Hauptsache gesund Schulter - dauerhaft schmerzfrei / Warum Getreide so gesund ist / Notfallhilfe - Wie mache ich's richtig am Unfallort? D 2016 2016-10-13 01:10 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Schulter - dauerhaft schmerzfrei Bei Knie und Hüfte kennt man das seit Jahren. Aber ein künstliches Gelenk in der Schulter? Gerade in letzter Zeit hat die Endoprothetik große Fortschritte gemacht. Mit sogenannten inversen Schultergelenkprothesen können Patienten mittlerweile schmerzfrei leben. Warum Getreide so gesund ist Seit Jahrtausenden ist Getreide eine unserer wichtigsten Nährstoffquellen. Es enthält neben Kohlenhydraten auch pflanzliches Eiweiß, Eisen, Zink und wichtige Vitamine. Immer beliebter werden auch die sogenannten Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa oder Chia. "Hauptsache gesund" geht der Frage nach, was dran ist am neuen Superfood und wie dieses sich von den klassischen Getreidesorten unterscheidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carsten Lekutat Gäste: Gäste: Dr. Gabriele Lichti (Chefärztin am Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin, Klinikum Bad Salzungen), Susann Otto (Ernährungsberaterin, Leipzig), Dr. Sebastian Bischoff (Rettungsarzt, Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig) Originaltitel: Hauptsache gesund