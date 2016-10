MDR 20:15 bis 21:00 Magazin Lebensretter Großbrand in der Leipziger Wollkämmerei: Freigesetzte Blausäure lässt Vögel tot vom Himmel fallen / Pipeline-Explosion im mittelsächsischen Sayda: Verdichterstation der Drushba-Trasse zerstört D 2016 2016-10-13 00:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das 45-minütige Magazin "Lebensretter" berichtet jeden Donnerstag über in Not geratene Menschen sowie ihre mutigen Ersthelfer und professionellen Retter. In den TV-Beiträgen werden reale Rettungsaktionen thematisiert. Damit die Zuschauer die dramatischen Ereignisse miterleben können, werden die Aktionen an den Originalschauplätzen nachgestellt. Die Dreharbeiten werden von medizinischen Einsatzkräften, der Feuerwehr und der Hubschrauberrettung unterstützt, die jeweils bei der Rettung dabei waren. Einige der Geretteten und ihre Helfer sind zu Gast im Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Voss Originaltitel: Lebensretter