MDR 16:30 bis 17:00 Magazin MDR um 4 Gäste zum Kaffee D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In der Serie "Hin und Qek" hat Daniela Posern gerade wieder Erstaunliches, Überraschendes und Herzerwärmendes erlebt. Entlang der tschechisch-sächsischen Grenze war unsere Kollegin mit ihrem Wohnanhänger QEK unterwegs?wie immer ohne Auto. Sie hat die Strecke geschafft und wie zu erzählen. Wo sie am längsten warten musste, wer sie am meisten geschockt hat, wann sie den Tränen nahe war und worüber sie Tränen gelacht hat, all das gibt es brühwarm am Donnerstag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Daniela Posern (MDR um 4-Reporterin) Originaltitel: MDR um 4