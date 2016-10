Disney Channel 23:00 bis 23:55 Serien Gilmore Girls Folge: 132 Abgeschossen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Kissenschlacht: Als Lorelai am Morgen nach ihrem Streit mit Luke aufwacht, liegt ein anderer neben ihr im Bett. Das geht nicht ohne Komplikationen ab. Logan hinterlässt Rory ein rätselhaftes Abschiedsgeschenk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, David S. Rosenthal Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips